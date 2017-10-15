Американские парламентарии не идут на диалог с Россией, отметил Косачев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Российские парламентарии готовы встретиться со своими коллегами из США, однако пока представители конгресса и сената США не идут на диалог, сообщил журналистам в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Парламентские контакты с США нужны как никогда, но их нет. Нет никаких признаков того, что американцы готовы изменить свой подход", — сказал сенатор.

Вместе с тем Косачёв подчеркнул, что если российским парламентарием законодатели США предложат встретиться, это предложение будет воспринято позитивно.

"Могу сказать, что если это желание (возобновить диалог) станет не односторонним, а обоюдным, мы себя ждать не заставим. Но уговаривать мы никого не будем", — заявил сенатор.