Россия находится на пике международного интереса, считает Матвиенко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия находится на пике международного интереса, а вовсе не в изоляции.

"Россия не только не в изоляции находится, эта изоляция в больных головах. К России сейчас такой всплеск интереса и желание услышать из первых уст ответы на те или иные вызовы. Такой интерес к президенту России, который реально сегодня один из ведущих мировых лидеров, что тоже многих расстраивает и вызывает зависть", — сказала Матвиенко в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Она считает, что русофобии подвержены лишь несколько государств, которые не составляют мирового большинства.

"Русофобия — это несколько государств, которые по разным причинам… Ну, Соединенные Штаты — понятно почему, потому что мы стали разменной картой, когда Америка раскололась, когда неприятие вновь избранного президента… и так далее. Ну да, Украина, Польша, США, Прибалтика, Канада, Австралия. Поэтому остальные страны не страдают русофобией, этим вирусом. Но мир-то состоит из другого количества государств, других взглядов. И не надо нам самим так уж уничижать себя. А в США я надеюсь, это безумие когда-нибудь закончится. Это не в интересах американского народа", — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что на антироссийские выпады уже пора начинать смотреть философски и даже с юмором.

"Мне уже смешно это все слушать, я веселюсь, мы уже покемонами управляем… Ну, уже надо с юмором, философски к этому относиться. Не надо нам делать страдальческие лица, уже настрадались, хватит. Не мы инициаторы такого витка напряжения, конфронтации. Я считаю, что мы должны быть выше, спокойнее, зная свою силу, свою правоту, не столь эмоционально реагировать, а в спокойном режиме вести переговоры, выходить на диалог, объяснять свою позицию. Это тот случай, когда вода камень точит. И мы это будем делать, потому что знаем свою правоту. И правоту нашу знают абсолютное большинство стран мира, другое дело, что вслух далеко не все говорят, но тоже понятно почему", — сказала Матвиенко.