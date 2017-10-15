Экс-глава Новгородской области назначен сенатором

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в субботу подписал указ о назначении члена Совета Федерации, экс-губернатора региона Сергея Митина сенатором от области, сообщается на сайте правительства региона.

Митин занимал должность губернатора Новгородской области с 2007 года.

"Сергей Герасимович Митин наделен полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ — представителя от правительства Новгородской области", — говорится в указе.

Врио губернатора Новгородской области Никитин ("Единая Россия") одержал победу на выборах главы региона, набрав 67,99% голосов после обработки 100% протоколов. Никитин стал врио губернатора региона в феврале текущего года, когда избранный в 2012 году главой Новгородской области Сергей Митин досрочно ушел в отставку.