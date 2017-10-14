Явлинский рассказал о своей предвыборной программе

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который уже был выбран кандидатом от данной партии для участия в президентских выборах в 2018 году, рассказал о своей предвыборной президентской программе "здравого смысла", она будет касаться международных и социально-экономических вопросов.

"Можно называть ее (программу — ред.) либеральной вполне, консервативной вполне, можно ее называть либерально-консервативной. А на самом деле это просто в сложившихся условиях, просто программа здравого смысла", — сказал Явлинский журналистам.

Политик сообщил, что задачи, которые он намерен изложить как свою предвыборную президентскую программу, просты. По словам Явлинского, он будет выступать за разрешение ситуации в российско-украинских отношениях, в том числе вопросов, которые касаются Крыма.

Кроме того, он заявил, что включит в программу задачу изменения отношений между Россией и миром. "Россия сегодня является страной, которая является объектом санкций со всех мыслимых и немыслимых сторон", — сказал политик. В этом ключе он в очередной раз осудил официальный политический курс РФ.

Явлинский добавил, что также в программу войдут задачи создания института независимого суда, развития образования и медицины, реализации целого ряда социальных программ. Он упомянул и необходимость решения проблемы жилищного строительства. "Безграничное количество, почти как в 1990-м году, количество задач нужно решать", — заключил политик.

Очередные выборы президента пройдут в России в 2018 году. "Яблоко" приняло решение о выдвижении Явлинского своим кандидатом в феврале 2016 года.