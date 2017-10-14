Явлинский рассказал о своей предвыборной программе

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который уже был выбран кандидатом от данной партии для участия в президентских выборах в 2018 году, рассказал о своей предвыборной президентской программе "здравого смысла", она будет касаться международных и социально-экономических вопросов.
Политик сообщил, что задачи, которые он намерен изложить как свою предвыборную президентскую программу, просты. По словам Явлинского, он будет выступать за разрешение ситуации в российско-украинских отношениях, в том числе вопросов, которые касаются Крыма.
Кроме того, он заявил, что включит в программу задачу изменения отношений между Россией и миром. "Россия сегодня является страной, которая является объектом санкций со всех мыслимых и немыслимых сторон", — сказал политик. В этом ключе он в очередной раз осудил официальный политический курс РФ.
Очередные выборы президента пройдут в России в 2018 году. "Яблоко" приняло решение о выдвижении Явлинского своим кандидатом в феврале 2016 года.