ЕР должна подойти к президентским выборам уверенно, заявил Турчак

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Единая Россия" должна подойти к избирательной кампании и президентским выборам уверенно, сохранить то, что было создано, и приумножить этот опыт, заявил и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании генерального совета и президиума генсовета ЕР в пятницу.
Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.
"У нас впереди главное политическое событие — выборы президента России. Партия должна подойти к этому циклу уверенно, сохранить то, что создано, и приумножить (это)", — сказал Турчак.
По его словам, рейтинг партии говорит о том, что она находится "на пике своей формы". "Эту форму нужно растить, и подойти к электоральному циклу в марте 2018 года эффективно, и оказать поддержку нашему кандидату", — сказал он.
Ранее источник РИА Новости в партии рассказал, что на партийном съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Партийный съезд, как ранее сообщил журналистам занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря в два дня — либо 22-23, либо 23-24 декабря.