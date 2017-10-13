ЕР должна подойти к президентским выборам уверенно, заявил Турчак

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Единая Россия" должна подойти к избирательной кампании и президентским выборам уверенно, сохранить то, что было создано, и приумножить этот опыт, заявил и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании генерального совета и президиума генсовета ЕР в пятницу.

Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.

"У нас впереди главное политическое событие — выборы президента России. Партия должна подойти к этому циклу уверенно, сохранить то, что создано, и приумножить (это)", — сказал Турчак.

По его словам, рейтинг партии говорит о том, что она находится "на пике своей формы". "Эту форму нужно растить, и подойти к электоральному циклу в марте 2018 года эффективно, и оказать поддержку нашему кандидату", — сказал он.

В четверг премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Псковской области Турчака и.о. секретаря генсовета партии, кандидатуру должен будет утвердить съезд. Пост секретаря генсовета ЕР освободился после того, как занимавший его Сергей Неверов стал новым руководителем фракции единороссов в Госдуме и заявил о намерении сложить полномочия секретаря генсовета ЕР в связи с невозможностью занимать оба поста.

Ранее источник РИА Новости в партии рассказал, что на партийном съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Партийный съезд, как ранее сообщил журналистам занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря в два дня — либо 22-23, либо 23-24 декабря.