Лавров напомнил о роли Фиделя Кастро в налаживании отношений с Россией

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Фидель Кастро был другом России, и именно он вывел отношения Москвы и Гаваны на уровень стратегического партнерства, это сотрудничество развивается сегодня динамично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В пятницу министр принял участие в презентации художественного альбома "Антильская жемчужина", посвященного Кубе и лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро, которая состоялась в Москве здании МИД РФ.

"Издание тесно связано с именем Фиделя Кастро — выдающегося государственного деятеля современности, посвятившего весь свой жизненный путь служению своей родине и народу. Представленные в альбоме портреты показывают всю многогранность личности этого великого человека, неординарного мужественного, стойкого, который не поступился, несмотря на жесточайшее давление извне, такими непреходящими ценностями как свобода, справедливость и суверенитет", — сказал Лавров.

Министр отметил, что "невозможно переоценить" роль Кастро в сохранении независимости Кубы и самобытности кубинцев.

"Мы помним, что команданте Фидель был верным другом нашей страны. По сути, он открыл новую страницу в современной истории двусторонних связей. Во многом благодаря его личным усилиям отношения между Россией и Кубой прошли проверку временем, вышли на уровень стратегического всеобъемлющего партнерства. Сегодня наше сотрудничество динамично развивается", — подчеркнул глава МИД РФ.

На презентации присутствовали кубинские и российские дипломаты, представители академии художеств РФ, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов.