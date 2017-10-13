Матвиенко: МПС - неангажированная структура для диалога парламентариев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Межпарламентский совет (МПС) является универсальной международной парламентской структурой для диалога, она не политизирована и не ангажирована, заявила председатель Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участников СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы абсолютно уверены в том, что МПС — это универсальная международная парламентская структура для диалога парламентариев всего мира для сотрудничества и взаимодействия. Это площадка не политизированная, не ангажированная. Каждая страна, независимо от того, большая она или малая, имеет равные права. Нам нравится конструктивная атмосфера МПС, где можно не только свободно высказываться, но вносить идеи и предложения, которые превращаются в реальные резолюции", — сказала Матвиенко на пресс-конференции, посвященной 137-й Ассамблее МПС в Петербурге.

Она подчеркнула, что в частности именно Россия выступила с предложением принять резолюцию о недопустимости вмешательства в дела суверенных государств. Также, напомнила Матвиенко, Россия выступила с инициативой по недопущению каких-либо санкций против парламентариев и ограничения их сотрудничества и диалога.

Матвиенко выразила уверенность, что ассамблея в Петербурге станет масштабным событием высокого представительского уровня. "Большое количество делегаций мы объясняем осознанием в мире растущей роли парламента как основного института демократии", — сказала она.