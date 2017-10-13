Источник: делегация из КНДР прибыла в Петербург для участия в ассамблее МПС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Делегация парламента КНДР прибыла в Петербург для участия в ассамблее Межпарламентского союза, которая пройдет 14-18 сентября, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"Делегация КНДР уже прилетела в Петербург", — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов сообщил РИА Новости, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко может встретиться на полях МПС зампредом парламента КНДР Ан Дон Чхуном, однако точно сказать, состоится ли эта встреча, можно будет, когда делегация КНДР прибудет в Петербург.

Ранее в сентябре Матвиенко заявляла, что северокорейский кризис может стать предметом обсуждения на ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге, а Россия в случае необходимости готова создать все необходимые условия для проведения переговоров делегаций КНДР и Южной Кореи на полях МПС.