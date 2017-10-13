Россияне рассказали, как относятся к политическим партиям

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Только применительно к нынешним парламентским партиям положительное отношение россиян преобладает над отрицательным, в случае с непарламентскими партиями негативные показатели оказываются выше, показал опрос Фонда "Общественное мнение".

Согласно результатам опроса, положительное отношение к "Единой России" высказывают сейчас 54% россиян, 12% относятся к этой политической силе отрицательно. Соответствующие показатели у ЛДПР составили 23% и 16%, у КПРФ — 18% и 11%, у "Справедливой России" — 14% и 6%.

Пятая часть респондентов (20%) высказала отрицательное отношение к "Яблоку", а 3% сказали, что относятся к этой партии позитивно; у ПАРНАС показатели отрицательного и положительного отношения составили 11% и 1% соответственно.

Свое отношение к Партии роста 6% респондентов назвали отрицательным, 1% — положительным, аналогичные показатели наблюдаются у "Гражданской платформы". К "Патриотам России" 5% отнеслись отрицательно, 1% — положительно, к "Коммунистам России" — 7% и 2%, к "Родине" и "Зеленым" — по 5% и 2% соответственно. Отрицательное отношение к Российской партии пенсионеров за социальную справедливость наблюдается у 4% респондентов, положительное — у 3%, у "Гражданской силы" соответствующие показатели составили 5% и 0%.

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, 49% россиян, по данным ФОМ, проголосовали бы за "Единую Россию", 11% — за ЛДПР, еще 9% опрошенных подержали бы коммунистов. Электоральный рейтинг "Справедливой России", по последним данным социологов, составляет 4%. По 1% участников опроса высказали готовность проголосовать за "Яблоко", Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость и "Зеленых".

Опрос ФОМ об отношении к политическим партиям был проведен 7-8 октября среди 1,5 тысяч респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Электоральные рейтинги рассчитаны на основе данных опроса, проведенного 7-8 октября среди трёх тысяч респондентов в 207 населённых пунктах 73 регионов России.

Очередные федеральные выборы состоятся в России в следующем году — в марте 2018 года пройдут выборы президента РФ, избирательная кампания должна стартовать в декабре нынешнего года. Ряд партий уже заявили о намерении выдвигать своих кандидатов в президенты на этих выборах, кандидатуры планируют определить на съездах.