Россияне рассказали, как относятся к политическим партиям

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Только применительно к нынешним парламентским партиям положительное отношение россиян преобладает над отрицательным, в случае с непарламентскими партиями негативные показатели оказываются выше, показал опрос Фонда "Общественное мнение".
Пятая часть респондентов (20%) высказала отрицательное отношение к "Яблоку", а 3% сказали, что относятся к этой партии позитивно; у ПАРНАС показатели отрицательного и положительного отношения составили 11% и 1% соответственно.
Свое отношение к Партии роста 6% респондентов назвали отрицательным, 1% — положительным, аналогичные показатели наблюдаются у "Гражданской платформы". К "Патриотам России" 5% отнеслись отрицательно, 1% — положительно, к "Коммунистам России" — 7% и 2%, к "Родине" и "Зеленым" — по 5% и 2% соответственно. Отрицательное отношение к Российской партии пенсионеров за социальную справедливость наблюдается у 4% респондентов, положительное — у 3%, у "Гражданской силы" соответствующие показатели составили 5% и 0%.
Опрос ФОМ об отношении к политическим партиям был проведен 7-8 октября среди 1,5 тысяч респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Электоральные рейтинги рассчитаны на основе данных опроса, проведенного 7-8 октября среди трёх тысяч респондентов в 207 населённых пунктах 73 регионов России.
Очередные федеральные выборы состоятся в России в следующем году — в марте 2018 года пройдут выборы президента РФ, избирательная кампания должна стартовать в декабре нынешнего года. Ряд партий уже заявили о намерении выдвигать своих кандидатов в президенты на этих выборах, кандидатуры планируют определить на съездах.