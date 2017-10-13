Депутат назвал сюжет CNN о "влиянии" на США через Pokemon Go абсурдом

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал нелепыми и абсурдными заявления канала CNN о том, что Россия якобы пыталась "повлиять на ситуацию с США", используя популярную игру Pokemon Go.

Он отметил, что подобные высказывания звучат особенно странно в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Ранее телеканал CNN заявил, что якобы связанные с РФ попытки "повлиять на ситуацию в США" предпринимались не только в социальных сетях, но и на площадке видеосервиса YouTube и популярной игры Pokemon Go.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию стал экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".