Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более 80% россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, примерно на такой же отметке находится и уровень доверия главе государства, показал опрос Фонда "Общественное мнение".

В целом доверие Путину сейчас высказывают 80% россиян — ровно половина из них сказали, что "безусловно доверяют" ему, другая половина — "скорее доверяют". О недоверии говорят в целом 15% участников опроса (8% — "скорее", 7% — "безусловно"), еще 5% респондентов затруднились ответить на вопрос социологов.

При этом, по словам четверти опрошенных, за последний месяц они стали больше доверять Путину (так сказали 27%), а 15%, напротив, отметили снижение доверия к президенту за последний месяц.

По данным социологов, 82% россиян сейчас оценивают работу Путина в качестве президента как хорошую, 11% считают, что он плохо работает на этом посту, еще 7% затруднились дать оценку.

Исходя из ответов участников опроса, ФОМ выделяет группы населения по отношению к Путину: 66% составляют группу с позитивным отношением к его фигуре, 21% респондентов демонстрируют "смесь позитива и негатива", 4% относятся к нему негативно, а 9% — с безразличием, выяснили социологи.

О недоверии премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву говорят в целом 50% россиян (26% — скорее не доверяют, 24% — безусловно не доверяют); доверие высказывают 39% респондентов (28% — скорее доверяют, 11% — безусловно доверяют). При этом 30% участников опроса сообщили, что за последний месяц их доверие к нему снизилось, 10% опрошенных, напротив, стали доверять премьеру больше.

Поровну разделились оценки работы Медведева на посту главы правительства: 40% оценивают ее как хорошую, столько же — как плохую; пятая часть респондентов затруднилась ответить на этот вопрос.

Опрос ФОМ был проведен 7-8 октября среди трех тысяч респондентов в 207 населенных пунктах 73 регионов России.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года.

В начале октября на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас, как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".

В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".