Можно выдохнуть: политологи сообщили о завершении ротации губернаторов

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Главы 11 регионов России покинули свои посты после сентябрьских выборов, их место заняли губернаторы-технократы, которым предстоит вписаться в местный пейзаж, "оживить" электоральные настроения, наладить взаимоотношения с местными элитами и быстро мобилизовать ресурсы управления территориями.

Сколько из этих историй будут успешными, когда можно ждать новых отставок и что будет с теми, кто не сможет реализовать свой потенциал на посту главы региона, рассуждают опрошенные РИА Новости политологи.

В четверг источник во внутриполитическом блоке администрации президента сообщил РИА Новости, что осенняя череда отставок в губернаторском корпусе завершена.

Люди другого типа



В конце сентября – начале октября в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.

На смену им в большинстве регионов пришли так называемые "молодые технократы"

"Те самые молодые кадры, которых готовили к повышению, которые проходили специальные курсы: храбрые, молодые, интеллигентные, получившие хорошее образование, все технократы", — охарактеризовал новую плеяду в губернаторском корпусе политолог, доктор политических наук, президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин.

"Это новое поколение губернаторов, причем даже в тех случаях, когда речь идет о людях преклонного возраста, таких как (врио главы Дагестана Владимир – ред.) Васильев и (врио губернатора Красноярского края Александр – ред.) Усс. Предыдущее поколение губернаторов – это крепкие хозяйственники, советские руководители, призванные для того, чтобы спасти страну от развала после лихих 90-х. Развал закончился, спасение тоже закончилось. Теперь нужны люди другого типа", — согласен гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Эксклюзивные решения



При этом, несмотря на общий тренд на омоложение, или как выразился экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, "озеленение", Кремль гибко подходит к кадровой политике и для отдельных регионов предлагает эксклюзивные решения, считает эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

По его словам, осенняя ротация в губернаторском корпусе призвана решить две главных задачи. Первая – замена тех региональных руководителей, чей уход дает бонус президентской кампании, некоторое воодушевление, стимулирующее избирателей более активно и условно правильно проголосовать в марте 2018 года. Вторая – это повышение эффективности, рационализация регионального управления.

При этом эксперт отмечает, что Старая площадь не действует шаблонно. В большинство регионов действительно были направлены молодые технократы, которые практически идеально соответствуют этому образу.

"Но есть исключения, и они яркие. Это Дагестан, где требовался иной, не шаблонный подход. Эксклюзивная история – это Красноярск, где пришел представитель местной элиты с большим авторитетом. Очень интересен в этом смысле Орел, где ставится эксперимент, насколько молодой публичный политик, оппозиционер, нетехнократ может справиться с задачей регионального управления, да еще и депрессивной территорией. И последнее исключение – Псков, куда поехал скорее не технократ, а человек с политической биографией", — поясняет Слатинов.

Таким образом, по словам эксперта, сохраняя базовую линию, Кремль проявлял гибкость, каждый раз учитывая в ситуации в регионе или вокруг него.

Более осторожен в оценках Бунин.

"(Васильев – ред.) — это достаточно оригинальный для Дагестана подход. Человек с военной выправкой, но не работавший никогда в Дагестане и не связанный ни с каким местными кланами даже в большей степени, чем Абдулатипов. Посмотрим, что получится, шанс у него есть. В Красноярске выбрали Усса — старого традиционного политика, тесно связанного с Красноярским краем, и дали ему карт-бланш. В Орловской области одного коммуниста Потомского заменили на другого молодого коммуниста и дали ему шанс проявить себя в качестве крупного чиновника. Тоже посмотрим, получится или нет, потому что Потомский провалился полностью", — говорил эксперт, комментируя выходящие за рамки общего тренда назначения.

При этом, по мнению Журавлева, даже эти исключения вписываются в общую логику назначений. В качестве примера он привел 68-летнего Васильева и 53-летнего Усса.

"Трудно назвать человека, которому под 70, молодым технократом, но он та сила, под чьим зонтиком могут вырасти люди с совершенно непривычным для Кавказа менталитетом и стилем управления. Усс — во многом бизнесмен, это человек, который долго жил на Западе, преподавал. Профессор, доктор юридических наук. У него стиль мышления западный. Оба они хоть и не являются молодыми технократами, но не являются и исключением из правил – они являются самим правилом", — считает политолог.

По его мнению, подпадает под общее правило и врио главы Орловской области Андрей Клычков.

"Это политик, который работал на федеральном уровне, и в этом смысле он не является носителем регионально-клановой психологии. Орловская область — своеобразный регион с очень жесткой традицией, которая пошла еще от Егора Строева. Там человек с левыми взглядами, наверное, будет более эффективен. Как он будет развивать экономику региона, — интересно, но, опять же, скорее всего, (он будет делать это – ред.) с опорой на федеральные возможности, а значит, в федеральном стиле", — говорит Журавлев.

Будет непросто



Политологи считают, что молодым и немолодым технократам в регионах назначения будет непросто.

"Если в обычной ситуации человек, добирающийся до кресла губернатора, уже всех своих потенциальных противников победил, то сейчас будут отложенные внутриэлитные конфликты, так как старая элита не захочет уходить — они не для того туда садились", — считает Журавлев.

По этой причине, по мнению политолога, выполнение задач, поставленных перед временно исполняющими обязанности глав регионов, будет помножено на борьбу за ресурсы, за смену элит.

"В этом большая проблема: не каждый сможет это вынести. С другой стороны, если губернатор победит, чужих вокруг него не останется, они просто уйдут в процессе", — поясняет Журавлев.

Слатинов согласен, что притирка молодых технократов с местными элитами будет сложной.

"У меня ощущение, что успешных историй, когда они впишутся в местный пейзаж, смогут быстро мобилизовать ресурсы управления территориями, поладить с местными элитами, придать региональному управлению рационализм и запустить механизмы роста и развития регионов, будет немного. Их будет три-четыре из 11", — говорит эксперт.

Успешных ждет большое будущее



По его мнению, тех, кто сможет реализовать успешный сценарий, в перспективе ждет продолжение карьеры на федеральном уровне.

"Не исключаю, что они попадут в правительство, будут назначены министрами или руководителями федеральных служб и агентств. Тем, кто будет неуспешен, рассчитывать на вертикальную карьерную мобильность не стоит", — говорит Слатинов.

При этом эксперт считает, что неуспешных после завершения губернаторской карьеры ждет "увольнение наверх", как это произошло с экс-губернатором Орловской области Вадимом Потомским, который занял пост замполпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. В любом случае, по его мнению, большинство из назначенных этой осенью врио глав регионов доработают пятилетний срок и "не пропадут".

Перспективы новых отставок



Мнения политологов о перспективах новых отставок разделились.

По мнению Журавлева, отставки в ближайшее время вполне вероятны.

"Может быть, они не будут столь масштабными. Количество губернаторов ограничено, но я думаю, что сменят почти всех. Не всех, но почти всех", — считает политолог.

Говоря о сроках, в которые возможна смена губернаторского корпуса, Журавлев читает, что этот процесс будет ограничен президентскими выборами.

"Не может быть отставок всех сразу, но они должны идти более-менее быстро, нельзя затягивать. Мне кажется, что, скорее всего, это будет более или мене компактный процесс. К тому же у нас существует традиция: президентские выборы являются вехой политической эпохи. Так что это еще и красиво", — говорит Журавлев.

Слатинов, в свою очередь, считает, что основная волна осенних отставок завершена.

"Нам дали понять, что процесс закончен, по крайней мере, на данном этапе. Региональным элитам — и не только элитам — дана команда выдохнуть", — говорит эксперт.

Дальнейшее, по его мнению, будет зависеть от того, как станет развиваться президентская кампания: какова будет динамика рейтинга, какова в целом будет ситуация в стране.

"Если потребуется, могут быть отставки после Нового года, но (до 18 марта – ред.) их может уже и не быть. Следующая пакетная отставка возможна после президентских выборов, когда вернутся к пункту два – рационализация регионального управления", — поясняет Слатинов.