Лавров выразил Тилерсону протест в связи со срыванием флагов с дипобъектов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с группой американских экспертов. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с группой американских экспертов. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ранее дипломатических объектов государственные флаги РФ, говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее наших дипломатических объектов государственные флаги России, и подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности. Подчеркнуто, что продолжаемый американскими чиновниками произвол прямо противоречит звучащим на высшем уровне декларациям Вашингтона о намерении нормализовать двусторонние отношения, опустившиеся на беспрецедентно низкий уровень", — говорится в сообщении.