Лавров обсудил с Тиллерсоном иранскую ядерную программу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию вокруг иранской ядерной программы, говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждалась ситуация вокруг одобренного Советом Безопасности ООН в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Лавров привлек внимание к тому, что Тегеран придерживается всех своих обязательств по СВПД, и подчеркнул необходимость соблюдения этого документа остальными его соавторами", — говорится в документе.

В ходе интервью телекомпании Fox News ведущий спросил президента США Дональда Трампа, намерен ли он отказаться официально подтвердить выполнение Ираном обязательств или выйти из сделки. "Мы можем сделать и то, и другое. Я не знаю точно, что я сделаю", — сказал Трамп. Как ожидается, Трамп выступит с заявлением по Ирану в ближайшие несколько дней. В ходе интервью Трамп называл нынешнюю сделку с Ираном "самым худшим соглашением" из тех, что он видел.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.