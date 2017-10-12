Глава Ингушетии прокомментировал назначение врио главы Псковской области

НАЛЬЧИК, 12 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что опыт работы в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) поможет Михаилу Ведерникову на посту исполняющего обязанности губернатора Псковской области.

Президент РФ в четверг освободил Андрея Турчака от должности губернатора Псковской области, он стал исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России", а врио главы региона назначен Ведерников. С февраля 2017 года Ведерников занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, до этого работал заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Михаил Юрьевич (Ведерников) на любых должностях оставался и остается человеком с большой буквы, настоящим другом и соратником. Несмотря на свою молодость, он обладает взвешенной позицией и высоким профессионализмом. Уверен, что практика и опыт работы, в том числе и у нас в округе в должности заместителя полпреда в СКФО, будут способствовать решению новых задач", — написал Евкуров в четверг в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он также поздравил экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака с назначением на должность исполняющего обязанности секретаря генсовета "Единой России". "Он (Турчак) долгое время руководил субъектом, многое сделал для процветания Псковской области. Уверен, это ему пригодится на новом месте", — добавил глава Ингушетии.