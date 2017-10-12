Врио губернатора Псковской области представят в регионе 13 октября

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской област Михаил Ведерников во время встречи. 12 октября 2017

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской област Михаил Ведерников во время встречи. 12 октября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Михаил Ведерников будет представлен в Псковской области в качестве временно исполняющего обязанности губернатора 13 октября, сообщает пресс-служба областной администрации.

Президент России Владимир Путин в четверг принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначил врио главы региона Михаила Ведерникова, занимавшего до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Турчака врио секретаря генсовета партии, кандидатуру должен будет утвердить съезд.

"Официальное представление Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области состоится в пятницу, 13 октября, в актовом зале областной администрации в 9.00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу также пройдет совещание с руководителями органов исполнительной власти региона, посвященное социально-экономическому положению области.