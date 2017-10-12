Правительство Омской области отправили в отставку

НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Врио губернатора Омской области Александр Бурков отправил правительство региона в отставку, до назначения нового состава министры будут работать в статусе исполняющих обязанности; также введены три новые должности советника губернатора, сообщает пресс-служба правительства.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова, врио назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. Назаров занимал должность губернатора Омской области с 30 мая 2012 года.

"Следуя требованиям действующего законодательства, врио губернатора Омской области Александр Бурков отправил текущий состав правительства Омской области в отставку. Тем не менее до момента назначения нового состава все министры продолжат свою работу в прежнем качестве", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 12 октября на рабочей встрече с региональным кабмином Александр Бурков подтвердил основной принцип своей кадровой политики: "целиком и полностью опираться на местные кадры". Он заявил, что спешки с переназначением не будет, "каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде".

Также Александр Бурков представил членам правительства своих новых советников по ряду направлений. Их задачей будет оперативное информирование главы региона о состоянии дел в соответствующих сферах и контроль над исполнением его поручений.

"Управление и внутренняя политика региона будут находиться в ведении Андрея Анатольевича Кузнецова, ответственным за финансовый блок назначен Дмитрий Владимирович Ушаков, Олег Игоревич Заремба будет курировать информационную политику региона", — говорится в сообщении.

Андрей Кузнецов — известный политконсультант, которого называют основным идеологом "Справедливой России". Ранее он был личным советником лидера партии Сергея Миронова, а также работал в должности первого замглавы администрации губернатора Свердловской области. Дмитрий Ушаков – экономист, депутат Госдумы РФ ("Справедливая Россия"). Олег Заремба – политконсультант, ранее работал редактором федеральной газеты "Справедливая Россия".