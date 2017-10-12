Политолог прокомментировал подготовку "украинского марша на Крым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Заявления организатора энергетической и торговой блокады Крыма со стороны Украины Ленура Ислямова о подготовке гигантского марша на полуостров невыполнимы и являются чистой воды "популизмом от бессилия", считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.

Ранее о планируемой акции Ислямова и украинских националистов сообщили украинские СМИ. Организаторы акции заявляли, что хотят дойти до Симферополя.

"Хочу напомнить, что господин Ленур Ислямов такое заявляет не впервые. Один уже обещал — министр обороны Украины Гелетей, что в Севастополе будет украинский военный парад. Все эти заявления – чистой воды националистический популизм", — сказал Форманчук.

Форманчук напомнил, что Ислямов не сможет появиться на российской территории, так как находится в поле зрения правоохранительных органов РФ после подрыва опор линий энергоснабжения полуострова в ноябре 2015 года, когда сотни тысяч людей оказались в сложной ситуации без электроэнергии.

"Он давно в поле зрения (правоохранительных органов), все его хорошо знают, в этой связи его появление здесь – блеф. Ленур Ислямов просто выходит из себя от агрессивного бессилия", — заключил политолог.

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