Захарова: позиция Эрдогана по Крыму не повлияет на статус полуострова

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма не повлияют на принадлежность полуострова к Российской Федерации, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления кого бы то ни было о признании или не признании Крыма не повлияют на то, что Крым является частью Российской Федерации. Партнеры разные, у всех различные интересы. Но, еще раз говорю, никакие заявления на принадлежность Крыма и нахождение Крыма в составе Российской Федерации не повлияют", — сказала Захарова на брифинге.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".