В МИД России сообщили о желании наладить диалог с Вашингтоном

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Москве надеются на налаживание нормального диалога с Вашингтоном по вопросам, представляющим взаимный интерес, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочется уже перейти к нормальному диалогу по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Как вы видите, таких вопросов огромное количество", — сказала она на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, дело – за США. "Мне кажется, здесь больше вопросов к американской стороне, чем к нам", — отметила она.