Политолог не исключает новую серию отставок губернаторов после выборов-2018

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Окно возможностей" для обновления губернаторского корпуса откроется после выборов президента РФ в 2018 году и придется на апрель-май, в этот период можно ожидать возвращения в центр внимания таких значимых территорий, как Санкт-Петербург и Кемерово, считает председатель Института социальных и экономических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

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"Окно возможностей"

При этом вопрос о новых руководителях ряда ключевых территорий после президентских выборов будет, наряду с формированием нового правительства, предметом переговоров разных групп интересов в поиске ими соглашения по новому балансу влияния, прогнозирует эксперт.

"В настоящее время серия отставок губернаторов завершилась. Остаётся только ситуация с Псковской областью. Однако это особый случай, здесь речь идёт не об отставке Андрея Турчака как таковой, а о его перемещении на федеральную политическую должность. Следующее "окно возможностей" для обновления губернаторского корпуса откроется после президентских выборов, в апреле-мае следующего года", — сказал Бадовский РИА Новости.

Ранее источник во фракции ЕР в Госдуме сообщал РИА Новости, что губернатор Псковской области Андрей Турчак рассматривается основным кандидатом на должность секретаря генсовета "Единой России" вместо Сергея Неверова; в ближайшее время должна пройти их встреча. Как сообщали СМИ, чтобы занять эту должность, Турчаку придется покинуть губернаторский пост.

Эксперт полагает, что сейчас ещё не поздно заменить некоторых региональных руководителей, чтобы избрать их сменщиков вместе с нынешними новыми назначенцами — в сентябре 2018 года.

Стоит учесть и то, обращает внимание Бадовский, что если "кто-то из вновь назначенных сейчас врио не будет справляться или возникнут какие-то ещё обстоятельства, то руководителей в этих регионах также можно повторно ротировать".

При этом аналитик отмечает, что в "весеннее окно" 2018 года для губернаторских отставок можно обсуждать возвращения в центр внимания многих значимых территорий "таких например как Санкт-Петербург, Кемерово и так далее".

"Здесь важно понимать, что вопрос о новых руководителях в ряде ключевых территорий после президентских выборов будет, наряду с формированием нового правительства, "на столе переговоров" разных групп интересов в поиске ими "пакетного соглашения" по новому балансу влияния", — констатировал Бадовский.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Павла Конькова от должности губернатора Ивановской области, временно исполняющим обязанности назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. Отставка главы Ивановской области стала десятой за последнее время. Ранее свои посты покинули глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, губернатор Омской области Виктор Назаров.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.