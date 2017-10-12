Политолог не исключает новую серию отставок губернаторов после выборов-2018

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Окно возможностей" для обновления губернаторского корпуса откроется после выборов президента РФ в 2018 году и придется на апрель-май, в этот период можно ожидать возвращения в центр внимания таких значимых территорий, как Санкт-Петербург и Кемерово, считает председатель Института социальных и экономических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.
13.3%Да, у меня претензий нет
25.1%Улучшения есть, но усилий явно не хватает
61.6%Главу моего региона необходимо сменить
"Окно возможностей"
"В настоящее время серия отставок губернаторов завершилась. Остаётся только ситуация с Псковской областью. Однако это особый случай, здесь речь идёт не об отставке Андрея Турчака как таковой, а о его перемещении на федеральную политическую должность. Следующее "окно возможностей" для обновления губернаторского корпуса откроется после президентских выборов, в апреле-мае следующего года", — сказал Бадовский РИА Новости.
Ранее источник во фракции ЕР в Госдуме сообщал РИА Новости, что губернатор Псковской области Андрей Турчак рассматривается основным кандидатом на должность секретаря генсовета "Единой России" вместо Сергея Неверова; в ближайшее время должна пройти их встреча. Как сообщали СМИ, чтобы занять эту должность, Турчаку придется покинуть губернаторский пост.
Стоит учесть и то, обращает внимание Бадовский, что если "кто-то из вновь назначенных сейчас врио не будет справляться или возникнут какие-то ещё обстоятельства, то руководителей в этих регионах также можно повторно ротировать".
При этом аналитик отмечает, что в "весеннее окно" 2018 года для губернаторских отставок можно обсуждать возвращения в центр внимания многих значимых территорий "таких например как Санкт-Петербург, Кемерово и так далее".
"Здесь важно понимать, что вопрос о новых руководителях в ряде ключевых территорий после президентских выборов будет, наряду с формированием нового правительства, "на столе переговоров" разных групп интересов в поиске ими "пакетного соглашения" по новому балансу влияния", — констатировал Бадовский.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.