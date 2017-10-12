Матвиенко назвала естественным процессом обновление региональных элит

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала естественным и правильным процессом обновление региональных элит в России.

"Что касается смены губернаторов… Это плановая ротация, соответствующая обновленной стратегии социально-экономического развития России. Мы направляем усилия на модернизацию структуры хозяйства, создание цифровой экономики, внедрение передовых технологий, новых подходов в государственном и корпоративном управлении", — сказала она в интервью газете "Известия".

По ее словам, "понятно, что успешное решение этих очень непростых задач в большой степени зависит от кадрового обеспечения работы".

Она отметила, что смена губернаторов происходит не потому, что прежние были недостаточно профессиональными или недобросовестными.

"Известно, что при желании критике можно подвергнуть каждого. Тем более, человека, несущего ответственность за регион. Речь о том, что страна вступила в этап, когда востребована новая движущая сила. Новая по менталитету, видению проблем и подходам к их решению, заряженная на активные нестандартные действия, поддержку общественной инициативы", — подчеркнула спикер.

По ее мнению, такая ротация "пойдет нам на пользу, поскольку это своего рода встряска: надо мыслить и действовать иначе, надо двигаться вперед, нужны новые усилия".

Матвиенко пояснила, что в Совете Федерации на парламентских слушаниях выступали губернаторы этого, нового набора.

"Я слушала их с большим интересом. У них другой взгляд, другая риторика. Поэтому обновление региональных элит — это естественный и абсолютно правильный процесс, который выстраивается под новые задачи", — заключила законодатель.