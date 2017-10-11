В международных организациях могут появиться спецпредставители Госдумы

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Комитет ГД по контролю и регламенту внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента постановление, которое предоставляет Госдуме право назначать специальных представителей в международных межпарламентских и общественных организациях.
При этом кандидатура специального представителя рассматривается палатой по предложению Совета Государственной Думы. При рассмотрении вопроса о назначении специального представителя Государственной Думы в международных межпарламентских и общественных организациях депутаты, которые присутствуют на заседании, вправе задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре.
Решение о назначении специального представителя оформляется постановлением, проект которого вносится на рассмотрение палаты комитетом ГД по регламенту.
Комитет в заключение предлагает включить вопрос о рассмотрении поставления о введении института специального представителя в порядок работы Госдумы на 12 октября.