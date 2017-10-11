Решение о секретаре генсовета ЕР вскоре будет принято, считает Кириенко

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что решение по кандидатуре на пост секретаря генсовета "Единой России" вместо Сергей Неверова будет принято в ближайшее время.

"В соответствии с уставом партии, назначить временно исполняющим обязанности может либо сам генсовет, либо председатель партии — Дмитрий Анатольевич Медведев. Поэтому, думаю, что в связи с уходом Сергея Ивановича Неверова с поста секретаря генерального совета Дмитрий Анатольевич рассматривает и принимает решение о том, кого он хотел бы рекомендовать на этот пост. Думаю, что в ближайшее время это состоится", — сказал журналистам Кириенко.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции был выбран Сергей Неверов, который сообщил, что напишет заявление о сложении полномочий секретаря генсовета ЕР в связи с невозможностью занимать оба поста.