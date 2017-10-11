Полпред представил врио губернатора правительству Ивановской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов в среду официально представил временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского членам правительства, парламента, муниципальным властям, представителям общественных и религиозных организаций, сенаторам от региона, сообщило областное правительство.
Беглов отметил имеющийся потенциал для социально-экономического роста Ивановской области и затронул вопросы реализации крупных инвестиционных проектов в регионе, развития малого и среднего бизнеса, отметил успехи региона в жилищном строительстве, развитии АПК и обеспечении продовольственной безопасности. Также полпред сказал о достижениях в медицине и образовании, становлении гражданского общества и обеспечении межнационального и межконфессионального мира и согласия.
"Ивановскую область можно поставить в пример во многих сферах", — заявил Беглов, подчеркнув, что новому главе региона "необходимо продолжить работу по созданию комбината синтетического волокна в Вичуге, потому что этот проект крайне важен для российской легкой промышленности в целом".
Полпред выразил уверенность, что предыдущий опыт работы Воскресенского будет полезен Ивановской области. Он призвал опираться на поддержку жителей Ивановской области, подчеркнул, что в следующем году будет отмечаться 100-летие Иваново-Вознесенской губернии, и пожелал отметить эту дату новыми достижениями.