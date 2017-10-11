Полпред представил врио губернатора правительству Ивановской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов в среду официально представил временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского членам правительства, парламента, муниципальным властям, представителям общественных и религиозных организаций, сенаторам от региона, сообщило областное правительство.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Павла Конькова от должности губернатора, временно исполняющим обязанности назначен замглавы Минэкономразвития Воскресенский.

Беглов отметил имеющийся потенциал для социально-экономического роста Ивановской области и затронул вопросы реализации крупных инвестиционных проектов в регионе, развития малого и среднего бизнеса, отметил успехи региона в жилищном строительстве, развитии АПК и обеспечении продовольственной безопасности. Также полпред сказал о достижениях в медицине и образовании, становлении гражданского общества и обеспечении межнационального и межконфессионального мира и согласия.

"Ивановскую область можно поставить в пример во многих сферах", — заявил Беглов, подчеркнув, что новому главе региона "необходимо продолжить работу по созданию комбината синтетического волокна в Вичуге, потому что этот проект крайне важен для российской легкой промышленности в целом".

Кроме того, Беглов поблагодарил экс-главу региона Конькова и его команду за то, что работая в непростых условиях и используя все имеющиеся ресурсы, исполнительная власть показывала результат.

Полпред выразил уверенность, что предыдущий опыт работы Воскресенского будет полезен Ивановской области. Он призвал опираться на поддержку жителей Ивановской области, подчеркнул, что в следующем году будет отмечаться 100-летие Иваново-Вознесенской губернии, и пожелал отметить эту дату новыми достижениями.