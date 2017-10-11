МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, отменяющий прямые выборов губернаторов и вводящий переход на избрание их региональными парламентами.

Отмечается, что в настоящее время действует две системы избрания глав регионов — прямые выборы и избрание в региональном парламенте. По мнению Иванова, при прямых выборах участие в выборах руководителя региона принимают только те кандидаты, "чье участие "санкционировано", что в свою очередь не только создает конкурентные преимущества одному из кандидатов, но и существенно снижает интерес граждан к участию в выборах".

"Законопроектом предлагается избирать главу региона депутатами высшего законодательного органа субъекта из кандидатур, вносимых президентом России на основе предложений политических партий, представленных в парламенте субъекта России", — говорится в пояснительной записке.

По словам автора, это позволит отменить так называемый "муниципальный фильтр" при выдвижении кандидатов в губернаторы, который вызывает критику со стороны оппозиционных партий.