Пресс-секретарь алтайского губернатора рассказал о планах главы региона

БАРНАУЛ, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду провел рабочее совещание с главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным, а в ближайшие дни продолжит работу в регионе, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Андрей Ляпунов.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке Карлина с поста губернатора.

"Сегодня губернатор провел рабочее совещание с главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным и своими заместителями. Завтра у главы региона встреча с австрийской делегацией, в пятницу – работа в регионе", — сказал Ляпунов.

По его словам, в правительстве все спокойно, и власти слухи не комментируют.

Ранее свои посты покинули глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков.