Ольгу Тимофееву избрали вице-спикером Госдумы от "Единой России"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вице-спикером Госдумы от "Единой России" стала экс-председатель думского комитета по экологии Ольга Тимофеева.

Соответствующее решение было принято депутатами на пленарном заседании в среду.

Ранее новый глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов предложил в качестве вице-спикера нижней палаты от партии кандидатуру председателя думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой.

Пост вице-спикера от ЕР остался вакантным после назначение Владимира Васильева врио главы Дагестана.