МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Москве не отказались от намерения подать иск в американский суд в связи с ситуацией вокруг российского генконсульства в Сан-Франциско, в настоящее время идет подготовка необходимых материалов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

"Нет, мы совершенно ни от чего не отказались. В соответствии с поручением президента России активно работаем над этим. Уже есть американские юристы, которые готовы с нами взаимодействовать. Но это процесс небыстрый. В любом случае, исковая давность здесь достаточно солидная, поэтому никакой спешки нет. Работаем методично, последовательно, подбираем материалы с тем, чтобы максимально обосновать наших иск. Когда все будет готово, он будет подан", — рассказал дипломат.

Отвечая на вопрос, какую именно судебную инстанцию российская сторона выберет для подачи иска, он отметил, что "варианты существуют разные". "В консультации с американскими адвокатами, которые будут с нами работать, будет определен и конкретный суд", — пояснил Борисенко.

Таким образом, по его словам, в РФ посмотрят, как "работает американская правовая система, насколько она беспристрастна и объективна". "Если она действительно объективно будет подходить к этому разбирательству, то решение должно быть вынесено в нашу пользу. У нас фактически похищены объекты нашей недвижимости. Власти США говорят, что они не лишают нас права собственности, но при этом нас туда не пускают и не позволяют ею распоряжаться. Более того, нам постоянно настойчиво предлагают продать всю эту собственность. Это добавляет аргументов в пользу тезиса, что произошел рейдерский захват", — рассказал директор департамента российского МИД.

"Исходим из того, что в американском суде мы вполне можем добиться удовлетворения своих требований, если этот суд проявит непредвзятый подход", — уверен Борисенко.