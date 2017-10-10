Делегация саудовского парламента примет участие в сессии МПС в России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Делегация парламента Саудовской Аравии (маджлис аш-шура) примет участие в ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, возглавит ее сам спикер парламента ввиду его личного интереса к мероприятию, сообщил РИА Новости глава комитета по международным делам парламента Захир аль-Хариси.

"Председатель парламента Абдалла бен Мухаммад бен Аль Шейх возглавит делегацию. С ним будут коллеги – госпожа Хода бинт Абдуррахман аль-Хулайси, а также Салих аль-Хаслан. Всего около четырех парламентариев", — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о визите делегации на ассамблею МПС.

"К этому визиту проявляется большой интерес, даже глава парламента заинтересован. Обычно спикер парламента не посещает такие мероприятия, вместо него едет заместитель, однако в этот раз председателю интересно присутствовать и возглавлять делегацию. Интерес к конференции возрастает благодаря важности её и обсуждающихся на ней тем", — заявил аль-Хариси.

Чиновник отметил хорошую атмосферу в развитии отношений двух стран. "Естественно, что возник такой интерес к конференции в России", — заявил аль-Хариси.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что Москва рассчитывает на участие представительной делегации Саудовской Аравии в работе ассамблеи МПС в Петербурге.

Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Россия впервые принимает ассамблею МПС. Решение о проведении форума было принято осенью прошлого года в Женеве.