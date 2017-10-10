Московское отделение ЕР создало региональный координационный совет

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президиум политсовета московского отделения "Единой России" во вторник принял решение о создании нового органа — регионального координационного совета, сообщила пресс-служба московского отделения "Единой России".
По словам секретаря московского отделения партии Андрея Метельского, по итогам прошедших в сентябре выборов "корпус муниципальных депутатов от "Единой России" на сегодня окончательно сформирован". "Таки образом, большой объем работы, которая стартовала 1 марта 2017 года, выполнен", — цитирует пресс-служба партии слова Метельского.