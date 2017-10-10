РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

"Политическая перезагрузка": глава Ивановской области ушел в отставку

14:5810.10.2017
(обновлено: 16:36 10.10.2017)
0120
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ивановской областиГубернатор Ивановской области Павел Коньков. Архивное фотоГубернатор Ивановской области Павел Коньков. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку главы Ивановской области Павла Конькова. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Станислав Воскресенский.

Губернатор покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года.

Коньков записал видеообращение к жителям региона, в котором заявил, что уходит со своего поста, так как чувствует ответственность перед людьми за решение проблем области.

Павел Коньков. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Павел Коньков: возрождение текстильной славы и коррупционные скандалы
Он вспомнил о своей работе на благо региона. Коньков рассказал, что за девять лет приходилось преодолевать кризис, реформировать ЖКХ, обеспечивать стабильность социально-экономического развития области.

Экс-губернатор заявил, что за время своей работы в правительстве региона смог добиться решения практически всех болевых точек области.

"Построили детские сады, продолжается строительство жилья для дольщиков, реализовали немало инфраструктурных проектов по благоустройству родного края, много сделано по газификации региона", — сказал Коньков. Особо он отметил успехи в текстильной отрасли. Экс-губернатор рассказал, что создана база для дальнейшего успешного развития отрасли.

В последнее время СМИ постоянно сообщали о возможной отставке Конькова. Он сам на одном из заседаний правительства области заявил, что уходить не собирается, и назвал сообщения об отставке слухами.

Кто заменит Конькова

Временно исполняющим обязанности главы региона стал замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. Владимир Путин провел с ним рабочую встречу, на которой и сообщил о принятом решении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Биография Станислава Воскресенского
Воскресенский окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова, работал в аудиторских компаниях. Должность замглавы Минэкономразвития он занимал с 2008 по 2012 год и с августа 2014-го по настоящее время. Также был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Позднее он написал на своей странице в Facebook, что намерен вывести регион в число передовых.

"Опираться буду на таланты и инициативу людей, живущих в Ивановской области", — написал Воскресенский.

Политическая перезагрузка

В ивановском штабе Общероссийского народного фронта надеются, что после кадровой перестановки в политической системе региона произойдет перезагрузка.

Сопредседатель штаба Евгений Румянцев заявил, что новому руководителю региона предстоит решить ряд проблем с реализацией федеральных программ.

По его словам, трудности были особенно заметны на примере программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Эту программу не реализовали даже на треть.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Павел Коньков. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Спикер ивановской облдумы рассказал об итогах работы Павла Конькова
Другими проблемами региона Румянцев назвал вопросы образования и здравоохранения. Он отметил, что большое недовольство во время губернаторства Конькова вызывали процессы оптимизации в этих жизненно важных сферах. Общественники боролись за сохранение сельских школ и повышение доступности медицинской помощи. "Программа по благоустройству дворов в городе Иваново провалилась", — также отметил собеседник агентства.

По его словам, в регионе есть и проблема с кадрами: нет реального кадрового резерва. Румянцев также напомнил о коррупционных делах в отношении крупных ивановских чиновников.

Он выразил надежду, что общественники перестанут чувствовать "холодок" в отношениях с региональными службами и департаментами, и пожелал Воскресенскому воспринимать общественность как опору в своей работе.

Нужны свежие идеи

Во фракции КПРФ в Ивановской областной думе ждут от врио губернатора новых идей, чтобы вывести регион из экономического тупика.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Новые люди: ротации в корпусе руководителей регионов продолжаются
По мнению руководителя фракции Владимира Кленова, новый глава региона должен больше привлекать общественность и депутатов к решению проблем, "чтобы все работали на благо". "От того, что идет омоложение и ротация кадров, я считаю, что хуже для Ивановской области не будет", — заявил депутат, добавив, что не жалеет об отставке губернатора.

Череда отставок

За последнее время постов лишились уже десять губернаторов.

До Конькова в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, губернатор Омской области Виктор Назаров.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал перестановки в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена