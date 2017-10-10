"Политическая перезагрузка": глава Ивановской области ушел в отставку

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку главы Ивановской области Павла Конькова. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Станислав Воскресенский.

Губернатор покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года.

Коньков записал видеообращение к жителям региона, в котором заявил, что уходит со своего поста, так как чувствует ответственность перед людьми за решение проблем области.

Он вспомнил о своей работе на благо региона. Коньков рассказал, что за девять лет приходилось преодолевать кризис, реформировать ЖКХ, обеспечивать стабильность социально-экономического развития области.

Экс-губернатор заявил, что за время своей работы в правительстве региона смог добиться решения практически всех болевых точек области.

"Построили детские сады, продолжается строительство жилья для дольщиков, реализовали немало инфраструктурных проектов по благоустройству родного края, много сделано по газификации региона", — сказал Коньков. Особо он отметил успехи в текстильной отрасли. Экс-губернатор рассказал, что создана база для дальнейшего успешного развития отрасли.

В последнее время СМИ постоянно сообщали о возможной отставке Конькова. Он сам на одном из заседаний правительства области заявил, что уходить не собирается, и назвал сообщения об отставке слухами.

Кто заменит Конькова

Временно исполняющим обязанности главы региона стал замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. Владимир Путин провел с ним рабочую встречу, на которой и сообщил о принятом решении.

Воскресенский окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова, работал в аудиторских компаниях. Должность замглавы Минэкономразвития он занимал с 2008 по 2012 год и с августа 2014-го по настоящее время. Также был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Позднее он написал на своей странице в Facebook, что намерен вывести регион в число передовых.

"Опираться буду на таланты и инициативу людей, живущих в Ивановской области", — написал Воскресенский.

Политическая перезагрузка

В ивановском штабе Общероссийского народного фронта надеются, что после кадровой перестановки в политической системе региона произойдет перезагрузка.

Сопредседатель штаба Евгений Румянцев заявил, что новому руководителю региона предстоит решить ряд проблем с реализацией федеральных программ.

По его словам, трудности были особенно заметны на примере программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Эту программу не реализовали даже на треть.

Другими проблемами региона Румянцев назвал вопросы образования и здравоохранения. Он отметил, что большое недовольство во время губернаторства Конькова вызывали процессы оптимизации в этих жизненно важных сферах. Общественники боролись за сохранение сельских школ и повышение доступности медицинской помощи. "Программа по благоустройству дворов в городе Иваново провалилась", — также отметил собеседник агентства.

По его словам, в регионе есть и проблема с кадрами: нет реального кадрового резерва. Румянцев также напомнил о коррупционных делах в отношении крупных ивановских чиновников.

Он выразил надежду, что общественники перестанут чувствовать "холодок" в отношениях с региональными службами и департаментами, и пожелал Воскресенскому воспринимать общественность как опору в своей работе.

Нужны свежие идеи

Во фракции КПРФ в Ивановской областной думе ждут от врио губернатора новых идей, чтобы вывести регион из экономического тупика.

Череда отставок

По мнению руководителя фракции Владимира Кленова, новый глава региона должен больше привлекать общественность и депутатов к решению проблем, "чтобы все работали на благо". "От того, что идет омоложение и ротация кадров, я считаю, что хуже для Ивановской области не будет", — заявил депутат, добавив, что не жалеет об отставке губернатора.

За последнее время постов лишились уже десять губернаторов.

До Конькова в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, губернатор Омской области Виктор Назаров.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал перестановки в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.