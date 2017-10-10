В Думе рекомендуют отклонить проект об отмене "дня тишины" перед выборами

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил законопроект, которым предлагают отменить "день тишины" перед выборами.

Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле группой депутатов от ЛДПР. Парламентарии предлагают разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что, как считают разработчики законопроекта, повысит явку избирателей и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы.

Нормами действующего законодательства предусмотрен "день тишины", то есть предшествующий дню выборов период, в течение которого запрещается призывать к голосованию, выражать предпочтения какому-либо кандидату или избирательному объединению, описывать возможные последствия в случае избрания определенного кандидата и так далее. В пояснительной записке депутаты отмечают, что в Германии, Швеции, Великобритании и некоторых других государствах нет "дня тишины", "что совершенно не мешает свободному волеизъявлению избирателей".