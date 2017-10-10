Спикер ивановской облдумы рассказал об итогах работы Павла Конькова

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Павел Коньков за время своего губернаторства помог Ивановской области пережить кризисные времена без потерь и заложил позитивные тенденции развития региона, заявил РИА Новости председатель ивановской областной думы Виктор Смирнов.
Смирнов отметил, что отставка Конькова – его "сугубо личное желание". "До сих пор никто со мной, как с председателем ивановской областной думы и секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", не обсуждал вопрос о необходимости серьезных политических изменений в Ивановской области", — сказал Смирнов.
Собеседник агентства отметил, что правительство и депутаты сохранили существующую социальную сферу, выполнили все расходные обязательства, в том числе перед ветеранами, обеспечив сбалансированность областного бюджета.
"Позитивные тенденции, которые сегодня проявляются в экономике региона, в том числе в бюджетном процессе, это, безусловно, результат работы предыдущих лет", — добавил спикер облдумы.