Спикер ивановской облдумы рассказал об итогах работы Павла Конькова

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Павел Коньков за время своего губернаторства помог Ивановской области пережить кризисные времена без потерь и заложил позитивные тенденции развития региона, заявил РИА Новости председатель ивановской областной думы Виктор Смирнов.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Конькова от должности губернатора, временно исполняющим обязанности назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

Смирнов отметил, что отставка Конькова – его "сугубо личное желание". "До сих пор никто со мной, как с председателем ивановской областной думы и секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", не обсуждал вопрос о необходимости серьезных политических изменений в Ивановской области", — сказал Смирнов.

При этом он заявил, что благодарен Конькову за конструктивное взаимодействие с депутатами регионального парламента. "Под руководством губернатора Конькова Ивановская область прошла сложный кризисный период. Решения, которые были приняты за минувшие 4 года в сотрудничестве правительства области и областной думы, позволили завершить этот этап в развитии региона без серьезных потерь", — подчеркнул Смирнов.

Собеседник агентства отметил, что правительство и депутаты сохранили существующую социальную сферу, выполнили все расходные обязательства, в том числе перед ветеранами, обеспечив сбалансированность областного бюджета.

"Позитивные тенденции, которые сегодня проявляются в экономике региона, в том числе в бюджетном процессе, это, безусловно, результат работы предыдущих лет", — добавил спикер облдумы.