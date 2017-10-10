Матвиенко прокомментировала информацию о расширении перечня иноагентов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Совет Федерации не разрабатывает законопроект о расширении перечня иноагентов за счёт СМИ; прежде чем разрабатывать этот документ, необходимо обсудить его форму, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы таких поручений не получали, такой закон у нас не разрабатывается… Я не сторонник того, чтобы сразу, так быстро, не думая, что-то принимать", — сказала она журналистам.

В первую очередь, считает спикер, надо решить, необходим ли отдельный закон, или изменения в уже действующие законы, или принятие нормативно-правовых актов.

Она выразила надежду, что власти США "одумаются и не будут заставлять" телеканал RT признавать себя иноагентом и размещать соответствующую надпись на телеэкране. "Это унизительно. Кроме того, это бессмысленно с технической точки зрения. Очень хочется надеяться, что этого не будет", — подчеркнула Матвиенко.

Вместе с тем, сказала она, если такие шаги будут предприняты властями США к 17 октября, РФ примет "адекватные зеркальные ответные меры". "Я не сторонник "око за око" по любому случаю, но в данном случае это принципиальная позиция", — заявила спикер, назвав ситуацию с RT "грубейшим нарушением всех демократических норм, посягательством на свободу слова и демократию".

Источник в правительственных кругах РФ сообщил в понедельник РИА Новости, что Совету Федерации рекомендовано, с учетом ограниченности действия нынешнего закона об иногентах, внести предложения о расширении перечня организаций, под него подпадающих, включая СМИ, о расширении критериев отнесения к данной категории, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование. После этого ряду американских СМИ может быть предложено зарегистрироваться к качестве иностранных агентов со всеми вытекающими последствиями.

Ранее сообщалось, что США обязали руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в конгрессе идут разбирательства по возможному влиянию российского телеканала через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании увольняют сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.