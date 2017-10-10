И.о. главы Саратова обозначил приоритетные задачи на ближайшее время

САРАТОВ, 10 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Экс-депутат Госдумы Михаил Исаев, вступивший во вторник в должность исполняющего обязанности главы Саратова, назвал в числе приоритетных задач на новом посту подготовку к зиме, благоустройство города и работу над бюджетом муниципалитета на будущий год.

С понедельника Исаев был назначен заместителем главы администрации Саратова по благоустройству, а со вторника на него возложено исполнение полномочий главы города.

"На сегодняшний день в приоритете такие задачи, как завершить вступление в отопительный сезон, подготовить технику и коммуникации к зимнему периоду, продолжить благоустройство, а также сформировать городской бюджет. Кроме того, нам предстоит синхронизировать стратегию социально-экономического развития Саратова со стратегией развития региона", — цитирует слова Исаева пресс-служба мэрии.

Он отметил, что в городе предстоит большой объем работы. "Вся моя трудовая и политическая деятельность всегда была неразрывно связана с Саратовом. Хочу применить полученные знания и опыт в родном городе. Я чувствую в себе силы и энергию, а также желание развивать Саратов", — сказал и.о. главы города.

"Уверен, что со всеми муниципальными и региональными органами исполнительной и законодательной власти при поддержке депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации удастся выстроить грамотные и эффективные взаимоотношения, которые будут способствовать улучшению ситуации в городе", — добавил он.

Кресло главы Саратова стало вакантным после того, как 11 сентября в отставку подал Валерий Сараев. По словам губернатора области Валерия Радаева, эта отставка связана с проблемами в организации выборов главы региона и депутатов областной думы, состоявшихся 10 сентября. Исполнение обязанностей главы города было возложено на заместителя главы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергея Пилипенко, который с приходом Исаева продолжит работу на посту замглавы администрации.