Экс-губернатор Ивановской области объяснил свою отставку

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что уходит со своего поста, так как чувствует ответственность перед людьми за решение проблем региона.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Конькова от должности губернатора, временно исполняющим обязанности назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

"Принято кадровое решение, я покидаю пост губернатора Ивановской области. Позади девять лет работы в правительстве, из них четыре года — во главе региона. Были непростые годы: приходилось преодолевать кризис, реформировать ЖКХ, решать самые различные вопросы, обеспечивать стабильность социально-экономического развития области. Я всегда говорил и глубоко убежден, что избранный губернатор отвечает за всё перед избравшими его жителями и президентом Российской Федерации. Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял", — сказал Коньков в видеообращении к жителям региона, которое размещено на официальном сайте правительства области.

Отставка главы Ивановской области стала десятой за последнее время. Ранее свои посты покинули глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, губернатор Омской области Виктор Назаров.

Как сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, досрочные выборы глав регионов, где недавно произошли отставки руководителей, согласно действующему законодательству должны состояться в единый день голосования 9 сентября 2018 года, они не могут быть совмещены с выборами президента РФ в следующем году.