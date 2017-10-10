Опрос показал, сколько россиян знают о дате президентских выборов

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Три четверти россиян знают, что очередные президентские выборы в России состоятся в 2018 году, но только 44% точно указывают месяц, когда они пройдут, показал опрос "Левада-центра".

По данным на сентябрь, 44% россиян верно указывают год и месяц предстоящих выборов президента – март 2018 года, еще почти треть опрошенных (32%) называют верно только год. Пятая часть (21%) респондентов затруднились ответить на вопрос социологов, а еще 3% назвали другую дату.

"Левада-центр" 15-19 сентября провел всероссийский опрос среди 1,6 тысячи респондентов в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.