Кандидатуру нового секретаря генсовета ЕР могут назвать в четверг

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заседание генсовета "Единой России", на котором может быть принято решение о кандидатуре на ставшую вакантной должность секретаря генсовета, пройдет в четверг, сообщил РИА Новости источник во фракции партии в Госдуме.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции был выбран Сергей Неверов, который сообщил, что напишет заявление о сложении полномочий секретаря генсовета ЕР в связи с невозможностью занимать оба поста.

"Заседание генсовета у нас пройдет 12 октября. Да, скорее всего, поднимем там этот вопрос (о кандидатуре на должность секретаря генсовета – ред.)", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил РИА Новости источник во фракции, место Неверова может занять глава Псковской области Андрей Турчак. Всего на должность секретаря генсовета партии рассматриваются две-три кандидатуры.