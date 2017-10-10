В Татарстане отдельных госслужащих будут нанимать по срочным контрактам

КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому замещение отдельных должностей в аппарате главы республики теперь будет происходить на условиях срочного контракта.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте главы республики, в список руководителей аппарата президента Татарстана, которые будут отныне работать по срочному контракту, вошли, в частности, управляющий делами президента Татарстана, заместители руководителя аппарата президента, начальники управлений (по работе с территориями, государственного протокола, по вопросам антикоррупционной политики, по работе с обращениями граждан), руководители департаментов (внешних связей, госслужбы и кадров, по вопросам внутренней политики), заведующие отделами, секретарь совета безопасности Татарстана, руководитель пресс-службы президента республики — всего 19 должностей.

Кабинету министров Татарстана поручено в 30-дневный срок подготовить и утвердить аналогичный перечень для своего аппарата.

Как отмечается в указе, новшество вводится в соответствии с федеральным законом о государственной гражданской службе и в целях совершенствования профессиональной служебной деятельности госслужащих Татарстана, замещающих отдельные должности категории "руководители".

Другие новости региона читайте здесь >>