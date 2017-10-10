Клинцевич прокомментировал слова Эрдогана о Крыме

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вопрос непризнания Турцией принадлежности Крыма России не является препятствием для российско-турецкого сотрудничества по Сирии и другим принципиальным вопросам, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой Петром Порошенко в понедельник заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма.

"Турция по крымскому вопросу еще не определилась, продолжая, образно говоря, сидеть на двух стульях. Мы не торопим. Не случайно, что на недавней встрече российского и турецкого президентов этот вопрос не поднимался. На данном этапе он, скажем так, не является непреодолимым препятствием для нашего сотрудничества в Сирии, в решении других мировых проблем", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Вместе с тем сенатор отметил, что "бесконечно так продолжаться не может".

"Мы сделали максимум возможного для восстановления и развития традиционно дружественных связей между нашими странами. Сейчас, на мой взгляд, представился достаточно редкий в истории шанс, когда отношения двух стран — России и Турции — могут изменить ситуацию в одном из ключевых регионов планеты. И нетерпимо, если он будет упущен", — считает он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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