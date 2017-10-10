Москва может ответить на притеснение российских СМИ в США, заявил Косачев

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия даст зеркальный ответ на притеснение наших СМИ в США, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В начале сентября Минюст США обязал руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в конгрессе идут разбирательства по возможному влиянию российского телеканала через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании увольняют сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не исключает ответных мер на условиях взаимности в случае дальнейшего продолжения притеснений российских СМИ в США.

"Россия не будет организовывать сенсационные действия в ответ на действия США, но и не намерена становиться объектом односторонних санкционных действий. В Вашингтоне должны знать, что точно такие же меры могут быть приняты и в отношении американских СМИ в России", — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что действия Вашингтона посягают на свободу прессы и носят антидемократический характер.

"Такие меры не свойственны нам, но речь идёт о наших отношениях с не со СМИ, а с США", — добавил Косачев.