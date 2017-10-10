Глава Кабардино-Балкарии находится в Москве, сообщил источник

ПЯТИГОРСК, 10 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков находится в Москве, переживать о его отставке нет причин, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.

С конца сентября в России сменились главы девяти регионов, ожидается, что ротация продолжится, а в числе тех, кто покинет свой пост, экспертами называется Коков.

"Он в отъезде, в Москве, не думаю, что есть основания переживать о его отставке", — сказал собеседник агентства.

Ранее на Северном Кавказе о своей отставке заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Врио главы республики был назначен бывший руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.