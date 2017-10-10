В Крыму ответили на слова Эрдогана о воссоединении полуострова с Россией

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, на ситуацию на полуострове "повлиять никак не может в принципе", заявил RT заместитель председателя Совета министров республики Георгий Мурадов.

"Думаю, что это было востребовано прежде всего со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал", — сказал зампред крымского правительства.

Он назвал Эрдогана человеком "гибким, который когда надо будет, успешно поменяет свою позицию".

По его словам, растет число крымских татар, проживающих в Турции, которые поддерживают воссоединение полуострова с Россией.

Ранее Эрдоган на встрече с Петром Порошенко в Киеве заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины.

Порошенко, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на присоединение Турции к международной "группе друзей деоккупации Крыма".

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимир Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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