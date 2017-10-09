Депутат Госдумы прокомментировал ответные меры Москвы на притеснение СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Письмо Минюста в адрес ряда американских СМИ, работающих в РФ, является предупреждением о возможности применения ответных мер в случае признания российских СМИ в США иностранными агентами, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее о получении предупреждения Минюста о возможном статусе иноагента в России заявил телеканал "Настоящее время". По данным телеканала, аналогичные письма получили "Idel.Реалии" и "Радио Свобода" — другие редакции, работающие в рамках американской вещательной корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. В Минюсте направление письма подтвердили. Как сообщили пресс-службе ведомства, Россия будет применять принцип взаимности в ответ на притеснения российских журналистов в США.

"Это предупреждение с российской стороны: если такие меры все-таки состоятся, то Россия сможет принять ответные меры", — сказал РИА Новости Левин.

Он подчеркнул, что РФ никогда таких мер первой не применяла и применять не будет. "Вопрос в том, что в нашем законодательстве предусмотрена возможность ответных действий в случае ограничения работы российских СМИ в иностранном государстве", — подчеркнул парламентарий.

По словам Левина, письмо Минюста в адрес американских СМИ говорит о том, что у российских органов исполнительной власти достаточно полномочий в рамках действующего законодательства обеспечить защиту СМИ, работающих за рубежом. "В случае если американские власти признают российские СМИ, работающие там, иностранными агентами, у Минюста есть полномочия и юридические возможности для ответных зеркальных мер в рамках российского законодательства", — добавил депутат.

Вместе с тем Левин выразил надежду, что до крайних мер со стороны США дело не дойдёт и не будут создаваться препоны для работы журналистов в обеих странах.

Ранее сообщалось, что США обязали руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в конгрессе идут разбирательства по возможному влиянию российского телеканала через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании увольняют сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.