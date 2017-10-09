Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию на корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, говорится в комментарии МИД РФ.

"Обсуждались другие актуальные международные проблемы. Лавров подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, к которой ведут американские военные приготовления в регионе, призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.