Путин пригласил Макрона на ПМЭФ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона стать ключевым гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в мае 2018 года, и тот положительно отреагировал на приглашение, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Французский президент мог бы наряду с господином Абэ тоже ключевым (гостем — ред.) этого мероприятия стать. Получена весьма положительная реакция на этот счет, и президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме", — отметил Ушаков, уточнив, что приглашение поучаствовать в мероприятии Путин сделал в последнем телефонном разговоре с Макроном в сентябре.

Ранее, когда лидеры двух стран встречались в Версале в начале лета, Путин пригласил Макрона приехать в РФ с визитом, рассказал помощник главы российского государства. "Такой визит стороны могли бы подготовить позднее, официальный или рабочий – для нас и тот, и другой вариант подходит", — продолжил Ушаков.

По его словам, "было решено, что французская сторона положительно отреагирует на это приглашение и впоследствии по дипломатическим каналам будут согласованы возможные сроки". "Приглашение принято, конкретные сроки пока не обсуждаются", — сообщил Ушаков.

"Два приглашения (в адрес Макрона – ред.) – на оба положительная реакция", — подытожил он.

"А что касается вопроса о визите, то мы, очевидно, будем обсуждать с французскими коллегами какие-то временные параметры, и я не исключаю, что до Петербургского форума визит может состояться", — сказал помощник президента, отвечая на вопрос о том, может ли Макрон побывать с визитом в РФ до ПМЭФ.