Встреча Путина и Лукашенко пока не планируется

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Отдельная встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируется, но еще может быть согласована, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Пока отдельной встречи не планируется, хотя я не исключаю какого-то контакта "на ногах", разговора по тем или иным вопросам. А может быть, она и будет согласована по ходу", — сказал Ушаков.

Он напомнил, что президенты поговорили в субботу по телефону. "Пока конкретной договорённости об отдельной встрече нет", — добавил Ушаков.