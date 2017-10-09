Cекретаря генсовета "Единой России" могут назвать в конце недели

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На должность секретаря Генсовета "Единой России" рассматриваются две-три кандидатуры, решение по этому вопросу может быть принято в конце недели на заседании Генсовета, сказал РИА Новости источник в думской фракции единороссов.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции был выбран Сергей Неверов. Он уже сообщил, что напишет заявление о сложении полномочий секретаря генсовета ЕР в связи с невозможностью занимать оба поста. Как говорил РИА Новости источник во фракции, место Неверов может занять нынешний глава Псковской области Андрей Турчак.

"Рассматриваются две-три кандидатуры. Решение будет принимать Генеральный совет партии. Запланировано, что заседание Генсовета, на котором могут решить этот вопрос, состоится уже в конце текущей недели", — сказал собеседник агентства.