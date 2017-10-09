Путин утвердил состав комиссии по делам Совета Европы

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы, которую возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы", — говорится в указе.

Согласно документу, возглавит комиссию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в нее войдет председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.